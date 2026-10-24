[Video] TP Hồ Chí Minh cảnh báo triều cường vượt báo động 3

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều có thể xuất hiện từ ngày 27-29/10, mực nước tại trạm Phú An đạt 1,7-1,75m và trạm Thủ Dầu Một đạt 1,82-1,87m.

Dù mưa có xu hướng giảm trong những ngày tới, nguy cơ ngập vẫn cao tại các khu vực trũng thấp, ven sông, kênh rạch, nhất là khi mưa lớn trùng thời điểm triều cường. Người dân cần theo dõi cảnh báo, chủ động bảo vệ tài sản và hạn chế đi qua các tuyến đường ngập sâu.