[Video] TP Hồ Chí Minh cần khoảng 45.000-50.000 lao động dịp cuối năm và giáp Tết 2027

Theo số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Hồ Chí Minh, tính đến hết tháng 9/2026, các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển 246.622 vị trí và riêng tháng 10 ghi nhận thêm hơn 19.500 vị trí.

Các nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn gồm kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử, sản xuất, chế biến, vận hành máy, xây dựng, logistics, xuất nhập khẩu và dịch vụ. Để thu hút nhân lực cuối năm, doanh nghiệp đưa ra mức thu nhập phổ biến từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng với lao động phổ thông và 10 đến 15 triệu đồng một tháng với lao động kỹ thuật. Các vị trí đòi hỏi chuyên môn trong lĩnh vực logistics, kinh doanh, xây dựng có thu nhập từ 12 đến 20 triệu đồng một tháng.