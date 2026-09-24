Video Tổng thống Donald Trump đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng. (Video: Reuters)

Ngày 24/9 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì lễ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng trong chuyến thăm cấp nhà nước mang tính lịch sử, trước khi hai nhà lãnh đạo bước vào cuộc hội đàm song phương. (Ảnh: Reuters)

Ông Trump cùng Đệ nhất phu nhân Melania chào đón ông Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tại bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

Theo lịch trình, ông Trump và ông Tập có cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng, sau đó dự quốc yến cùng ngày 24/9. (Ảnh: Reuters)

Sau lễ đón bên ngoài Nhà Trắng, nhà lãnh đạo hai nước tiến vào bên trong và có bài phát biểu chính thức đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Nhà lãnh đạo Mỹ thông tin ông và ông Tập sẽ thảo luận về an ninh, công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) trong chuyến thăm Washington của ông Tập.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng khi được quay trở lại nước Mỹ sau hơn một thập kỷ. (Ảnh: Reuters)

Ông Tập cho biết thêm một cặp gấu trúc sẽ được đưa đến Sở thú Atlanta, đồng thời Bắc Kinh có kế hoạch mời 100.000 thanh niên Mỹ đến Trung Quốc giao lưu và học tập trong 5 năm 2027. (Ảnh: Reuters)

Sau khi kết thúc bài phát biểu, nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc bước vào Phòng Bầu dục, bắt đầu cuộc hội đàm kín. (Ảnh: Reuters)

(Nguồn: Reuters)