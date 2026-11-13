[Video] Tổng Thanh tra Chính phủ làm việc với tỉnh Phú Thọ
Chiều 13/11, Đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ do đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Tổng Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Phú Thọ về tình hình thực hiện các kết luận thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cùng một số nội dung liên quan.
Tại hội nghị, tỉnh Phú Thọ đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các kết luận thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp kéo dài theo chỉ đạo của Trung ương.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tong-thanh-tra-chinh-phu-lam-viec-voi-tinh-phu-tho-post1002538.html