[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài
Chiều 18/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước ngoài. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước.
Theo quyết định của Chủ tịch nước, ông Phạm Bình Đàm, Vụ trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste.
Ông Nguyễn Văn Hiệu, Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông - châu Phi, Bộ Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Angola, kiêm nhiệm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Guinea Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Principe, Cộng hòa Cabo Verde.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-trao-quyet-dinh-bo-nhiem-2-dai-su-viet-nam-tai-nuoc-ngoai-post989537.html