[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thủ tướng Liechtenstein

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Thủ tướng Brigitte Haas thực hiện chuyến thăm cấp cao chính thức đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008; đánh giá chuyến thăm cùng việc ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và các nước Khối mậu dịch tự do thương mại (EFTA) là dấu mốc quan trọng, tạo nền tảng để quan hệ hai nước phát triển sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Thông tin với Thủ tướng Brigitte Haas về định hướng phát triển của Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết Việt Nam đang nỗ lực thực hiện hai mục tiêu 100 năm, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045.