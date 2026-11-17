[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo một số tập đoàn của Trung Quốc
Chiều 17/11, tại thành phố Thâm Quyến, nhân dịp tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Trung Quốc nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư công nghệ cao và chuyển đổi số tại Việt Nam.
Tại các buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng các nhà đầu tư có chiến lược dài hạn, tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-lanh-dao-mot-so-tap-doan-cua-trung-quoc-post1003430.html