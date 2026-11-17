Chăn nuôi phát triển, quy mô đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn nhưng nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn hiện hữu, nhất là trong điều kiện sản xuất còn nhỏ lẻ, phân tán. Từ ý thức chủ động của người chăn nuôi đến công tác tiêm phòng, giám sát và xử lý dịch bệnh tại địa phương, thực tiễn cho thấy phòng dịch hiệu quả không chỉ là trách nhiệm của mỗi hộ dân mà còn đòi hỏi sự vào cuộc thường xuyên, đồng bộ của chính quyền và lực lượng chuyên môn ngay từ cơ sở.