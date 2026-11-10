[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản

Thảo luận tại Quốc hội về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội sáng 9.11, nhiều đại biểu đề xuất mở rộng diện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội cho cả người đang nhận lương hưu. Cùng với đó là kiến nghị hạ độ tuổi thụ hưởng chính sách từ 75 xuống 70 tuổi nhằm bảo đảm công bằng an sinh cho người cao tuổi.