[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp các nguyên Thủ tướng Nhật Bản
Sáng 10/11, tại thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lần lượt tiếp nguyên Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru, nguyên Thủ tướng Kishida Fumio, và nguyên Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do Aso Taro.
Tại các cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các nguyên Thủ tướng Nhật Bản đều bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhanh chóng, toàn diện của quan hệ hai nước; đặc biệt sau 3 năm nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Hai bên đánh giá cao hợp tác khoa học - công nghệ đang trở thành trụ cột mới, với các lĩnh vực mũi nhọn như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và công nghiệp bán dẫn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-cac-nguyen-thu-tuong-nhat-ban-post1001659.html