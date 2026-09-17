[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Thủ đô phải đi đầu trong công tác cán bộ

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương, đánh giá cao những chuyển biến tích cực của thành phố Hà nội trong công tác cán bộ. Cán bộ của thủ đô đã có sự thay đổi về tư duy, cách làm việc, từ quản lý hành chính sang quản lý kiến tạo, tinh thần phục nhân dân được nâng cao. Sự đổi mới trong công tác cán bộ đã giúp thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế - xã hội. Những việc lớn, việc khó đang được thành phố triển khai hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới, vì vậy thủ đô phải đi đầu trong công tác cán bộ. Từ yêu cầu nhiệm vụ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.