[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada

Với lịch trình nhiều hoạt động, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada là bước triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng, khi đất nước ta đang đứng trước kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Những dấu ấn trong toàn bộ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ một lần nữa khẳng định sự đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa đạng hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng; không chỉ thúc đẩy quan hệ song phương mà còn thể hiện vai trò và trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế.