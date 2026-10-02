[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sức khỏe, thể lực người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị coi sức khỏe, thể lực của người dân là một bộ phận của sức mạnh quốc gia; phát triển thể dục, thể thao là phương thức quan trọng để xây dựng nền tảng này. Theo đó, cần nhìn nhận thể dục, thể thao không chỉ là lĩnh vực văn hóa - xã hội, mà còn là một bộ phận của chiến lược phát triển con người, chất lượng dân số và nguồn nhân lực đất nước.

PV