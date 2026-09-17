[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phòng, chống tham nhũng phải đo được bằng tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, niềm tin của nhân dân được củng cố

Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy nhanh, từng bước đưa văn kiện Đại hội XIV của Đảng vào cuộc sống. Kiểm soát quyền lực, giám sát từ sớm và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đã được đẩy mạnh. Giám sát việc triển khai những chủ trương lớn, cơ chế, chính sách mới và những dự án trọng điểm cũng đã góp phần cảnh báo, chấn chỉnh vi phạm. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã gắn với xử lý công trình, dự án, tài sản cụ thể với khơi thông nguồn lực và xác định trách nhiệm.

CAO HIẾU