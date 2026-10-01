[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Niềm tin của nhân dân phải được xây dựng bằng kết quả thực tiễn

Sau khi nghe báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương, ý kiến đề xuất của các cơ quan tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận tư tưởng trong Đảng và xã hội cơ bản ổn định; nhân dân tin tưởng vào triển vọng phát triển của đất nước, đồng thuận cao với các quyết sách mới và chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Dù vậy, đời sống thực tế vẫn còn những âu lo cụ thể về việc làm, thu nhập, giá cả, y tế, giáo dục, nhà ở, môi trường và việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác tư tưởng phải bắt đầu từ thực tiễn và niềm tin của nhân dân phải được bồi đắp bằng kết quả cụ thể. Một thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn, một kiến nghị được trả lời thỏa đáng hay một chính sách thực thi công bằng đều trực tiếp củng cố niềm tin. Đây là trách nhiệm lãnh đạo của toàn cấp ủy và người đứng đầu, không phải việc riêng của ngành tuyên giáo. Cơ quan phụ trách lĩnh vực nào phải trực tiếp giải thích, giải trình và xử lý dứt điểm vấn đề phát sinh từ lĩnh vực đó; Ban Tuyên giáo chỉ định hướng, điều phối, tuyệt đối không làm thay trách nhiệm của ngành khác.