[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kiểm tra tiến độ các dự án trọng điểm của Thủ đô

Tại Dự án bãi đỗ xe, cây xanh thuộc khu vực giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, tổng diện tích khoảng 6.803m vuông, tổng mức đầu tư hơn 2.921 tỷ đồng, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành. Thành phố đang chỉ đạo hoàn thiện phương án thiết kế theo hướng cây xanh, cảnh quan kết hợp đường nội bộ, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Đối với Dự án đường Vành đai 1, tuyến đường đã thông xe toàn tuyến, chưa bao gồm hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ-Giảng Võ và đường Nguyễn Chí Thanh. Dự án dự kiến hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026.

Với Dự án đường Vành đai 2,5, toàn tuyến có chiều dài theo quy hoạch 19,65km. Đến nay, đã đầu tư hoàn thiện 13,34km; các đoạn đang triển khai đầu tư có tổng chiều dài 6,31km, với tổng mức đầu tư 13.656 tỷ đồng. Tiến độ thi công tại các đoạn tuyến đang được tập trung đẩy nhanh, trong đó một số đoạn đã đạt khoảng 90% khối lượng, hai đoạn đạt khoảng 70%; riêng đoạn Lĩnh Nam - Vành đai 3 đạt khoảng 40 đến 50%.