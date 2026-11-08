[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ kiều bào tại Nhật Bản
Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã có buổi gặp mặt thân mật cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam sở tại.
Bày tỏ xúc động trước tình cảm của bà con, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định năm 2026 mở ra giai đoạn phát triển mới khi đất nước triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đảng và Nhà nước tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách thông thoáng, thu hút tri thức, công nghệ và nguồn lực kiều bào tham gia sâu rộng vào công cuộc kiến tạo đất nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-go-kieu-bao-tai-nhat-ban-post1001111.html