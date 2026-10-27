[Video] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Chăm lo người có công là đạo lý và trách nhiệm chính trị của Đảng, Nhà nước

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời thăm hỏi ân cần, lòng biết ơn sâu sắc tới các chị cùng gia đình; qua các chị gửi lời chúc sức khỏe thân thiết tới những đồng đội chưa thể tham dự. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ công lao của những người đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

Ghi nhận sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị những việc đã chỉ đạo cần được kiểm tra kết quả thực hiện, khó khăn còn lại phải tiếp tục tháo gỡ; giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các địa phương và Ban liên lạc rà soát hoàn cảnh, việc thực hiện chế độ, chính sách cùng nhu cầu hỗ trợ của từng chị. Trong năm 2026, phải hoàn thành dứt điểm việc giải quyết chế độ, chính sách đối với các trường hợp đủ điều kiện theo đúng quy định. Hồ sơ còn thiếu phải chủ động hướng dẫn, phối hợp xác minh; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo xử lý; xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, tuyệt đối không để các chị phải đi lại, nộp giấy tờ nhiều lần do thiếu phối hợp.