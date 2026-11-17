Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Xuân Đài cho biết thống kê sơ bộ đến sáng 17/11 ghi nhận khoảng 4,7 tấn tôm hùm của các hộ nuôi trên địa bàn phường bị thiệt hại. Nhiều hộ dân phải tranh thủ vớt tôm từ các lồng để bán tháo với giá rẻ từ chiều tối 16/11; hiện lớp nước ngọt tầng mặt tại vịnh vẫn còn nhưng không còn dày như trước.

PV