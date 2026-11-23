[Video] Tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra làm rõ số tiền bị chiếm đoạt vụ Sen Tài Thu
TAND TP Hà Nội cho biết vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ, đặc biệt là số tiền các nhà đầu tư bị chiếm đoạt, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.
Sáng 23/11, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Thị Hòa (68 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam), cùng 4 bị cáo khác trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-toa-tra-ho-so-yeu-cau-dieu-tra-lam-ro-so-tien-bi-chiem-doat-vu-sen-tai-thu-post1004863.html