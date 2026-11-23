Từ 1.7.2027, Luật Đất đai (sửa đổi) quy định tài sản chung của vợ chồng phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên Giấy chứng nhận. Quy định mới khiến nhiều gia đình đang có sổ đỏ chỉ đứng tên một người đặt câu hỏi: Có phải đổi sổ, tài sản đứng tên một người có còn được coi là tài sản chung và khi giao dịch có cần cả hai vợ chồng cùng thực hiện?