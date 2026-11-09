[Video] Tỉnh lộ 74 ở Huế đã thông suốt nhưng nguy cơ sạt lở vẫn hiện hữu

Đến nay, các vị trí sạt lở cơ bản được xử lý tạm thời, phương tiện đã có thể lưu thông trở lại. Tuy nhiên, việc khôi phục giao thông mới chỉ là giải pháp trước mắt. Tại một số vị trí, đất đá và bùn vẫn tràn xuống mặt đường; nền đường, taluy có dấu hiệu mất ổn định. Mặt đường bị thu hẹp, tầm nhìn hạn chế khiến các phương tiện gặp khó khăn khi lưu thông, đặc biệt tại những đoạn cua, khu vực có nguy cơ sạt trượt cao.

PV