[Video] Tỉnh cuối cùng cả nước sắp có cao tốc

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Phan Văn Mãi, cơ bản nhất trí với sự cần thiết đầu tư 3 dự án cao tốc. Riêng với cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (dài 163 km) trong đó sẽ đầu tư trước đoạn Bảo Hà - Tân Phong dài 119 km, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ lộ trình đầu tư đoạn còn lại đến cửa khẩu Ma Lù Thàng. Ủy ban Kinh tế - Tài chính đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, bảo đảm tính khả thi của phương án bố trí vốn theo từng giai đoạn.

Nguyễn Hồng Quân