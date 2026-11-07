[Video] Tỉnh cuối cùng cả nước sắp có cao tốc
Tại chương trình Kỳ họp Quốc hội sáng nay (7/11), thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư ba dự án cao tốc, hướng tới hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng và đưa cao tốc đến những địa phương cuối cùng chưa có tuyến đường này.
Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Phan Văn Mãi, cơ bản nhất trí với sự cần thiết đầu tư 3 dự án cao tốc. Riêng với cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (dài 163 km) trong đó sẽ đầu tư trước đoạn Bảo Hà - Tân Phong dài 119 km, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ lộ trình đầu tư đoạn còn lại đến cửa khẩu Ma Lù Thàng. Ủy ban Kinh tế - Tài chính đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, bảo đảm tính khả thi của phương án bố trí vốn theo từng giai đoạn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tinh-cuoi-cung-ca-nuoc-sap-co-cao-toc-post1000889.html