[Video] Tìm thấy nạn nhân thứ hai tử vong dưới đống đổ nát trong vụ nổ cửa hàng gas ở Thành phố Hồ Chí Minh

Trước đó, nạn nhân đầu tiên là nam giới, khoảng 50 tuổi, chưa xác định được danh tính. Người này được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.

Chiều tối 13/11, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm thi thể người đàn ông 55 tuổi, là nhân viên cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận. Nạn nhân được đưa ra khỏi đống đổ nát, sau đó chuyển đến nhà xác Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.