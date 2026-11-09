[Video] Tiêu điểm 9/11: Ngã rẽ mới trong cuộc xung đột Mỹ - Iran
Chiến thắng của đảng Dân chủ trong bầu cử giữa kỳ Mỹ giúp một bộ phận quan chức và người dân Iran kỳ vọng Washington sẽ giảm sức ép. Tuy nhiên, thực tế theo nhiều chuyên gia, kết quả này chưa chắc làm thay đổi chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Tehran.
Chiến thắng của đảng Dân chủ tạo thêm sức ép chính trị và cơ hội giám sát chiến dịch quân sự của Nhà Trắng tại Iran.
Tổng thống Mỹ vẫn có quyền phủ quyết và vai trò tổng tư lệnh quân đội, nên quốc hội khó lập tức thay đổi chính sách của ông Donald Trump.
Theo một số chuyên gia chính trị, Iran có nguy cơ tính toán sai nếu cho rằng Washington sẽ sớm nhượng bộ, khiến đàm phán thêm bế tắc và thậm chí tăng nguy cơ đối đầu kéo dài.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-911-nga-re-moi-trong-cuoc-xung-dot-my-iran-post1001149.html