[Video] Tiêu điểm 9/10: 'Cơn khát' tên lửa trong làn sóng mua sắm vũ khí toàn cầu

Làn sóng mua sắm vũ khí và hệ thống phòng không từ các thương vụ NASAMS, AMRAAM cho đến GMLRS đang diễn ra không chỉ phản ánh nhu cầu bồi đắp lá chắn phòng thủ trước một thế giới đầy biến động, mà còn phơi bày những điểm nghẽn trong chuỗi cung ứng quân sự hiện đại.

Từ bài toán nguồn cung động cơ, áp lực nhân lực kỹ thuật cho đến xu hướng dịch chuyển sang liên doanh sản xuất tại chỗ tại Ba Lan, Ấn Độ hay Australia, cuộc đua này cho thấy một đơn hàng ký hôm nay thực chất mới chỉ là bước chuẩn bị cho 4 đến 5 năm sau.

Tuy nhiên dẫu cho có đầu tư đến đâu, việc mua sắm quốc phòng vẫn gắn liền với bài toán duy trì môi trường an ninh ổn định để các quốc gia không còn phải rơi vào cảnh liên tục chạy theo những đơn hàng khẩn cấp.