[Video] Tiêu điểm 8/11: Cuộc đua xây dựng hạ tầng cho thời đại đi làm trên Mặt Trăng

Để biến tham vọng thiết lập căn cứ và làm việc thường trực trên Mặt Trăng thành hiện thực trong thập niên tới, các quốc gia và doanh nghiệp tư nhân đang khẩn trương triển khai hệ sinh thái hạ tầng cốt lõi bao gồm mạng lưới vận tải, năng lượng, hệ thống viễn thông và các cụm cư trú.

Các chương trình thám hiểm tiêu biểu như Artemis của Mỹ, kế hoạch đổ bộ và Trạm Nghiên cứu Mặt Trăng Quốc tế của Trung Quốc, cùng sự tham gia của châu Âu, Hàn Quốc và nhiều công ty công nghệ đang dần hoàn thiện các mảnh ghép từ tàu vũ trụ, xe tự hành đến vệ tinh chuyển tiếp.

Mặc dù thị trường không gian trong giai đoạn đầu chủ yếu dựa vào nguồn lực chính phủ để phục vụ nghiên cứu và phát triển khoa học, những nỗ lực này đang tạo ra tiền đề vững chắc cho việc định hình một nền kinh tế và chuỗi cung ứng ngoài Trái Đất trong tương lai.