[Video] Tiêu điểm 8/10: 3 năm xung đột và cục diện bất ổn ở Trung Đông

Cuộc tấn công do lực lượng Hamas dẫn đầu vào Israel vào ngày 7/10/2023 đã đặt ra những câu hỏi lớn về năng lực cảnh báo và hệ thống an ninh của Israel.

Chiến dịch quân sự đáp trả kéo dài của Israel tại Dải Gaza gây ra những tổn thất nhân đạo sâu sắc và làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người dân nơi đây.

Xung đột từ Dải Gaza lan rộng, tạo thêm nhiều điểm nóng và làm gia tăng nguy cơ bất ổn trên toàn Trung Đông.

Ba năm sau, bài toán khó nhất vẫn là tìm một trật tự hậu chiến có thể đáp ứng yêu cầu an ninh của Israel và nhu cầu về một cuộc sống ổn định của người Palestine.