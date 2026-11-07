[Video] Tiêu điểm 7/11: Giải mã El Nino, và những yếu tố đảo lộn thời tiết toàn cầu
El Nino không chỉ gây nắng nóng, hiện tượng khí hậu này còn có thể làm gia tăng mưa lũ ở nơi này, gây hạn hán ở nơi khác, tác động trực tiếp đến nông nghiệp, nguồn nước và năng lượng. Vậy điều gì khiến nhiệt độ và hải lưu ở vùng biển ở Thái Bình Dương có thể làm đảo lộn thời tiết khu vực xung quanh và thậm chí toàn cầu?
El Nino hình thành khi nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương tăng bất thường, làm xáo trộn các luồng gió và sự phân bố mưa. El Nino và La Nina là hai trạng thái đối lập của chu kỳ khí hậu ENSO. Việc dự báo chúng sớm giúp các quốc gia chủ động ứng phó với những biến động thời tiết.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-711-giai-ma-el-nino-va-nhung-yeu-to-dao-lon-thoi-tiet-toan-cau-post1000846.html