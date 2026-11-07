[Video] Tiêu điểm 7/11: Giải mã El Nino, và những yếu tố đảo lộn thời tiết toàn cầu

Thảo luận về dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Luật Văn bản quy phạm pháp luật phải là đạo luật mẫu mực nhất”. Việc sửa đổi Luật lần này không chỉ đặt ra yêu cầu đổi mới, đơn giản hóa quy trình xây dựng pháp luật mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng, tính ổn định và hiệu quả thi hành pháp luật.