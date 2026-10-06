[Video] Tiêu điểm 6/10: Giá dầu Diesel tác động tới lạm phát toàn cầu như thế nào?

Giá diesel tăng làm chi phí sản xuất và vận chuyển hàng hóa tăng theo, từ đó tạo áp lực lên giá bán lẻ.

Nếu giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, cú sốc từ thị trường năng lượng có thể lan sang lạm phát và gây thêm sức ép lên chính sách lãi suất.