[Video] Tiêu điểm 5/11: Phía sau những hợp đồng mua sắm vũ khí khổng lồ của Mỹ

Hàng loạt hãng hàng không tại châu Âu tiếp tục nhận được cảnh báo đánh bom trong ngày 5/11, buộc một số chuyến bay phải chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp hoặc được tiêm kích hộ tống. Đây là làn sóng đe dọa thứ hai chỉ trong vài ngày, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gây rối an ninh hàng không trên diện rộng.