[Video] Tiêu điểm 5/11: Phía sau những hợp đồng mua sắm vũ khí khổng lồ của Mỹ
Mỹ đang chi hàng chục tỷ USD để bổ sung và mở rộng kho tên lửa sau chiến sự với Iran. Nhưng Washington không chỉ muốn bù đắp số vũ khí đã sử dụng. Đằng sau là kế hoạch củng cố ngành công nghiệp quốc phòng, chuẩn bị cho cạnh tranh quân sự dài hạn và bài toán duy trì các dây chuyền sản xuất khi chiến sự kết thúc.
Chiến sự với Iran khiến Mỹ tiêu hao lượng lớn tên lửa, thúc đẩy Washington triển khai các hợp đồng mua sắm vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD. Raytheon, Lockheed Martin và Boeing được giao những đơn hàng lớn, không chỉ để bổ sung kho vũ khí mà còn mở rộng năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-511-phia-sau-nhung-hop-dong-mua-sam-vu-khi-khong-lo-cua-my-post1000322.html