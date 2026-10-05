[Video] Tiêu điểm 5/10: Khoảng trống quyền lực tại Iraq sau khi Mỹ rút quân

Mỹ đã khép lại hơn hai thập kỷ hiện diện quân sự tại Iraq, trong khi Baghdad coi việc tiếp nhận hoàn toàn trách nhiệm an ninh là một bước khẳng định chủ quyền và mở ra giai đoạn mới.

Lịch sử cho thấy việc một lực lượng nước ngoài rút đi không đồng nghĩa khoảng trống quyền lực sẽ tự biến mất. Iraq từng trải qua điều này sau năm 2011, khi sự suy yếu của hệ thống an ninh tạo điều kiện để IS trỗi dậy

So với hơn một thập kỷ trước, Iraq hiện có lực lượng quân đội, cảnh sát và chống khủng bố được tổ chức và tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn. Tuy nhiên, bài toán vẫn nan giải khi tồn tại nhiều lực lượng có tổ chức và khả năng hoạt động riêng.

Nếu quá trình chuyển giao diễn ra ổn định, đây có thể là bước chuyển quan trọng đối với Iraq; nếu những điểm yếu cũ tái xuất, khoảng trống về quản trị và an ninh có thể trở thành nguồn cơn của bất ổn mới.