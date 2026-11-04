[Video] Tiêu điểm 4/11: Trung Quốc chống tham nhũng theo hướng toàn diện, lâu dài

Trung Quốc công bố khai trừ Đảng đối với 33 quan chức sau Hội nghị Trung ương 5 khóa XX, trong đó có những người từng giữ vị trí cấp cao trong bộ máy chính trị, quân đội và lĩnh vực tài chính.

Chiến dịch chống tham nhũng bao trùm những lĩnh vực gắn với đời sống người dân, như quản lý tài sản tập thể ở nông thôn, quỹ bảo hiểm y tế và dịch vụ chăm sóc người cao tuổi.

Trung Quốc kết hợp xử lý nghiêm, hoàn thiện cơ chế giám sát và giáo dục liêm chính nhằm thực hiện mục tiêu không dám, không thể và không muốn tham nhũng.