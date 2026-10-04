[Video] Tiêu điểm 4/10: Cuộc giằng co nghẹt thở trên chuyến bay Flydubai

Từ khoảnh khắc chiếc Boeing 737 MAX 8 phát tín hiệu khẩn cấp, chiếc phi cơ đã nhanh chóng phát tín hiệu có không tặc. Hiểm họa may mắn đã được ngăn chặn nhờ sự kiên cường của người cơ trưởng bị thương cùng phản ứng quả cảm của các hành khách và phi công dự phòng trên khoang.

Tuy nhiên, việc máy bay chạm bánh an toàn xuống sân bay Tabuk chỉ là điểm khởi đầu cho một bài toán địa chính trị phức tạp: song song với các tuyên bố từ Israel và Mỹ về vụ việc dưới lăng kính an ninh quốc gia cấp độ cao, các cơ quan thực thi pháp luật của UAE và Saudi Arabia triển khai tiến trình điều tra tư pháp thận trọng để làm rõ động cơ cá nhân thực sự, cũng như xác minh liệu có hay không sự can thiệp từ bên ngoài.

Biến cố trên tuyến bay biểu tượng Dubai – Tel Aviv được coi là đã phơi bày những lỗ hổng an ninh phi truyền thống trong ngành hàng không thương mại hiện đại, và từ đó thấy rõ hơn sự cần thiết của tinh thần phối hợp minh bạch giữa các quốc gia để duy trì an toàn trên không.