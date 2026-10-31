[Video] Tiêu điểm 31/10: Mùa Halloween 'hù dọa' sức mua người Mỹ

Chi tiêu Halloween tại Mỹ năm 2026 dự kiến đạt 13,5 tỷ USD, vượt kỷ lục năm ngoái, với các khoản mua sắm chủ yếu dành cho trang phục, đồ trang trí và kẹo.

Dù tổng chi tiêu dự báo tăng, nhiều người tiêu dùng đang tìm cách tiết kiệm, trong khi doanh số kẹo Halloween giảm so với cùng kỳ năm trước.

Giá nhiên liệu và lạm phát tăng gây thêm sức ép lên ngân sách gia đình, trong bối cảnh Fed tiếp tục thận trọng với chính sách lãi suất.