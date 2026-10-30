[Video] Tiêu điểm 30/10: Liên hợp quốc cảnh báo về 'quả cầu phá hủy' của siêu El Nino

Pha hoạt động cực mạnh của siêu El Nino không chỉ làm nền nhiệt tại các đô thị lớn như Hong Kong (Trung Quốc) hay khu vực Trung Đông tăng cao vượt mức lịch sử mà còn đẩy nhiệt độ nước biển vùng trung tâm Thái Bình Dương lên mức chưa từng có, gây ra hiện tượng tẩy trắng san hô trên quy mô toàn cầu.

Năng lượng khổng lồ giải phóng từ hiện tượng này đang trực tiếp chi phối cục diện thời tiết, tạo áp lực nặng nề lên vựa lúa châu Á cũng như đe dọa an ninh nguồn nước của hàng trăm nghìn ha cây trồng tại nước ta.