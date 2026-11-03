[Video] Tiêu điểm 3/11: 'Kinh tế bạc' trong làn sóng già hóa toàn cầu

Thay vì xem người cao tuổi là gánh nặng xã hội, các nền kinh tế phát triển đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của nhóm khách hàng nắm giữ hơn 60% tài sản tài chính tại khối OECD, qua đó tái định hình toàn diện các lĩnh vực từ du lịch nghỉ dưỡng, bán lẻ cho đến bất động sản dưỡng lão tích hợp.

Song, đằng sau tiềm năng của thị trường nghìn tỷ USD ấy lại là một khoảng trống về nhân sự và cả về mặt tâm lý, khi ngành y tế toàn cầu đối mặt với tình trạng thiếu hụt điều dưỡng viên trầm trọng.

Dù công nghệ tự động hóa và robot AI có thể hỗ trợ hiệu quả các quy trình chăm sóc, chúng vẫn hoàn toàn bất lực trước nỗi cô đơn của con người, đặt ra yêu cầu cho xã hội phải cân bằng giữa tiến bộ kỹ thuật và sự kết nối, thấu cảm chân thành.