[Video] Tiêu điểm 3/10: Eo biển Hormuz và cuộc đối đầu Mỹ - Iran
Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm của cuộc đối đầu Mỹ - Iran, khi Washington và Tehran vừa bác bỏ, vừa tìm cách điều chỉnh các đề xuất ngừng bắn. Trong khi đó, sức ép từ chiến sự đang lan rộng tới thị trường năng lượng và kinh tế toàn cầu.
Mỹ và Iran tiếp tục bất đồng về điều kiện và trình tự để tiến tới ngừng bắn, trong đó Hormuz là điểm mặc cả then chốt.
Lưu lượng dầu qua Eo biển Hormuz sụt giảm mạnh, tạo sức ép lên năng lượng, vận tải và kinh tế toàn cầu.
Washington chịu thêm sức ép khi chiến sự kéo dài, trong bối cảnh giá năng lượng và cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần.
Các bên trung gian tiếp tục thúc đẩy một phiên bản thỏa thuận mới, nhưng khoảng cách về lòng tin và lợi ích vẫn còn lớn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-310-eo-bien-hormuz-va-cuoc-doi-dau-my-iran-post992362.html