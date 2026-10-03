[Video] Tiêu điểm 3/10: Eo biển Hormuz và cuộc đối đầu Mỹ - Iran

Mỹ và Iran tiếp tục bất đồng về điều kiện và trình tự để tiến tới ngừng bắn, trong đó Hormuz là điểm mặc cả then chốt.

Lưu lượng dầu qua Eo biển Hormuz sụt giảm mạnh, tạo sức ép lên năng lượng, vận tải và kinh tế toàn cầu.

Washington chịu thêm sức ép khi chiến sự kéo dài, trong bối cảnh giá năng lượng và cuộc bầu cử giữa kỳ đang đến gần.

Các bên trung gian tiếp tục thúc đẩy một phiên bản thỏa thuận mới, nhưng khoảng cách về lòng tin và lợi ích vẫn còn lớn.