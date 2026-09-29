[Video] Tiêu điểm 29/9: Những tín hiệu từ thượng đỉnh Mỹ - Trung Quốc

Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Nhà Trắng cho thấy hai bên tiếp tục coi trọng đối thoại và duy trì ổn định quan hệ.

Thỏa thuận đình chiến thương mại được gia hạn thêm hai tháng, trong khi các vấn đề về nông sản, đất hiếm và chuỗi cung ứng vẫn cần tiếp tục đàm phán.

Trí tuệ nhân tạo trở thành một nội dung ngày càng quan trọng, với khác biệt trong cách tiếp cận nhưng cùng nhu cầu trao đổi về an toàn và quản lý công nghệ.

Iran, Eo biển Hormuz và các vấn đề an ninh khu vực cho thấy quan hệ Mỹ - Trung Quốc không chỉ tác động tới hai nước mà còn gắn với những vấn đề của kinh tế và ổn định quốc tế.