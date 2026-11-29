Bắt nguồn từ việc nâng cấp hệ thống, bảo trì định kỳ trên hạ tầng cũ kỹ, sự phụ thuộc lớn vào số ít nhà cung cấp cùng áp lực chạy đua vá lỗi trong kỷ nguyên AI, hàng loạt trục trặc đã liên tiếp xảy ra.

Dù giới chức Mỹ nhận định các vụ việc tách biệt nhau, không có dấu hiệu tấn công mạng có phối hợp và trấn an người dân giữ bình tĩnh, nhưng loạt vụ việc xảy ra liên tiếp vẫn để lại hệ quả kéo dài.

Từ hàng nghìn chuyến bay chậm, hủy sau khi đường truyền đã khôi phục, sự thay đổi nhân sự lãnh đạo an ninh mạng cho tới tâm lý lo ngại hạ tầng thiết yếu đứt gãy ngay trong sinh hoạt thường ngày đã khiến nhiều người Mỹ tìm mua hầm trú ẩn và tích trữ đồ dự phòng.