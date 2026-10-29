[Video] Tiêu điểm 29/10: Liệu Liên hợp quốc sẽ có nữ Tổng thư ký đầu tiên?

Cuộc đua Tổng thư ký Liên hợp quốc bước vào giai đoạn quan trọng với sự tham gia của nhiều ứng viên, trong đó có bà Lana Nusseibeh và bà Rebeca Grynspan. Khả năng lần đầu tiên một phụ nữ đảm nhiệm cương vị này trở thành điểm đáng chú ý.

Kinh nghiệm ngoại giao, hồ sơ chuyên môn và chương trình cải tổ là những yếu tố được quan tâm. Tuy nhiên, ứng viên còn phải giành đủ sự ủng hộ tại Hội đồng Bảo an và tránh lá phiếu phủ quyết từ các thành viên thường trực.

Xung đột kéo dài, lòng tin suy giảm và khoảng cách phát triển đặt ra nhiều thách thức cho nhiệm kỳ mới. Tổng thư ký cần thúc đẩy đối thoại và hợp tác, dù không có quyền áp đặt quyết định lên các quốc gia thành viên.