[Video] Tiêu điểm 28/9: Nhìn lại thảm hoạ lũ quét tại Nepal và vấn đề công bằng khí hậu

Thảm họa lũ quét tại Himalaya khiến ít nhất 1.450 người thiệt mạng, hàng nghìn người mất tích và gây thiệt hại lớn cho hạ tầng, năng lượng của Nepal.

Nghiên cứu cho thấy biến đổi khí hậu nhiều khả năng làm gia tăng rủi ro, trong khi các yếu tố địa chất cũng góp phần khiến thảm họa trở nên nghiêm trọng.

Nepal đề nghị 20 triệu USD từ Quỹ tổn thất và thiệt hại, đồng thời kêu gọi hỗ trợ bằng tài trợ không hoàn lại thay vì các khoản vay mới.

Kathmandu thúc đẩy hợp tác với Ấn Độ và Trung Quốc về dữ liệu vệ tinh, cảnh báo sớm và ứng phó thiên tai, hướng tới tăng khả năng chống chịu cho toàn khu vực Himalaya.