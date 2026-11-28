[Video] Tiêu điểm 28/11: Từ cam kết khí hậu đến hành động chuyển đổi xanh
COP31 khép lại mà không đạt được thỏa thuận chung, cho thấy khoảng cách giữa mục tiêu khí hậu và hành động thực tế vẫn chưa được thu hẹp. Bài toán khó không chỉ là giảm phát thải, mà còn phải tìm ra con đường chuyển đổi phù hợp với điều kiện kinh tế và năng lực của từng quốc gia.
Bế tắc tại COP31 cho thấy khác biệt giữa các quốc gia về tốc độ chuyển dịch năng lượng, trách nhiệm tài chính và hỗ trợ các nước dễ bị tổn thương.
Chuyển đổi xanh đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, từ năng lượng, công nghiệp đến nông nghiệp, cùng nguồn vốn và công nghệ phù hợp.
Việt Nam đang cụ thể hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 thông qua phát triển năng lượng tái tạo, thị trường carbon và các mô hình sản xuất phát thải thấp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-2811-tu-cam-ket-khi-hau-den-hanh-dong-chuyen-doi-xanh-post1005932.html