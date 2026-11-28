Bế tắc tại COP31 cho thấy khác biệt giữa các quốc gia về tốc độ chuyển dịch năng lượng, trách nhiệm tài chính và hỗ trợ các nước dễ bị tổn thương.

Chuyển đổi xanh đòi hỏi những giải pháp đồng bộ, từ năng lượng, công nghiệp đến nông nghiệp, cùng nguồn vốn và công nghệ phù hợp.

Việt Nam đang cụ thể hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 thông qua phát triển năng lượng tái tạo, thị trường carbon và các mô hình sản xuất phát thải thấp.