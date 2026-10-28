[Video] Tiêu điểm 28/10: Triểu vọng hợp tác an ninh Nga – Iran
Các tài liệu rò rỉ gần đây cho thấy Nga đã chuyển giao bí quyết kỹ thuật quan trọng cho Iran, giúp Tehran tiến gần hơn tới năng lực chế tạo các dòng tên lửa siêu thanh.
Các chuyên gia và doanh nghiệp quốc phòng Nga được cho là đang hỗ trợ Iran phát triển động cơ phản lực dòng thẳng trong khuôn khổ chương trình mang mật danh C430L. Dù các bên chưa xác nhận, khả năng về việc Iran làm chủ công nghệ tên lửa siêu thanh có thể tác động đến tính toán quân sự của các bên ở Trung Đông.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-2810-trieu-vong-hop-tac-an-ninh-nga-iran-post998056.html