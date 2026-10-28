[Video] Tiêu điểm 28/10: Triểu vọng hợp tác an ninh Nga – Iran

Quân đội Mỹ đã chi hơn 47 tỷ USD cho cuộc chiến tại Iran, cao hơn 25% so với ước tính được Lầu Năm Góc đưa ra hồi tháng 7-2026. Con số này có thể còn tăng đáng kể do chưa tính đầy đủ chi phí sửa chữa các căn cứ Mỹ bị tập kích.