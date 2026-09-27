[Video] Tiêu điểm 27/9: Sức mạnh răn đe của tên lửa Triều Tiên

Sau hai vụ phóng ngày 20/9, Triều Tiên công bố hình ảnh thử nghiệm một loại vũ khí mới, làm dấy lên chú ý về khả năng phát triển tên lửa mang phương tiện lướt siêu vượt âm.

Trong khi Bình Nhưỡng nhấn mạnh năng lực răn đe, Hàn Quốc và Mỹ duy trì đồng thời các cuộc tập trận và để ngỏ khả năng đàm phán hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên, những lập trường khác biệt cho thấy khoảng cách giữa các bên vẫn lớn, dù cánh cửa ngoại giao chưa khép lại.