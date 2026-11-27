Khi phát sinh thông tin bất lợi, lựa chọn phủ nhận hoặc giữ nguyên lập trường ban đầu thường được cân nhắc nhằm tránh xáo trộn tức thời, song cách làm này chỉ phát huy hiệu quả khi phù hợp với thực tế diễn biến.

Nếu thông tin tiếp theo làm thay đổi bức tranh sự việc hoặc phát ngôn thiếu sự thống nhất, doanh nghiệp không chỉ đối mặt với áp lực củng cố niềm tin nơi cổ đông và người lao động, mà còn khiến quá trình giải trình của lãnh đạo và hội đồng quản trị trở nên phức tạp hơn trước dư luận.

Vì thế nên khi trở thành tâm điểm truyền thông, tập đoàn công nghệ lớn NVIDIA tìm cách giữ nhịp vận hành bằng một loạt giải pháp đưa ra bài bản, tức thì, trong khi ông Jensen Huang lựa chọn trình tự nhận trách nhiệm cá nhân, hợp tác điều tra rồi mới đặt vấn đề khả năng quay lại tùy theo đánh giá của hội đồng quản trị.