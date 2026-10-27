[Video] Tiêu điểm 27/10: Vì sao Nga có thể làm trung gian giữa Mỹ và Iran?

Những du khách đến thăm một đài quan sát tại Hàn Quốc nhìn ra phía Triều Tiên cho biết họ không khỏi lo ngại khi nhìn thấy các khẩu pháo với nòng súng hướng về phía nam tại khu vực biên giới, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước láng giềng đang leo thang.