[Video] Tiêu điểm 27/10: Vì sao Nga có thể làm trung gian giữa Mỹ và Iran?
Nga có những lợi thế để thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Iran, từ quan hệ với Tehran đến kinh nghiệm đàm phán hạt nhân. Tuy nhiên, khả năng đạt thỏa thuận vẫn phụ thuộc vào việc Washington và Tehran có chấp nhận nhượng bộ đối phương hay không
Nga duy trì quan hệ gần gũi với Iran và vẫn có kênh trao đổi với Mỹ, tạo điều kiện để Moskva trở thành trung gian hòa giảm tiềm năng giữa hai bên. Kinh nghiệm tham gia thỏa thuận hạt nhân năm 2015 và hợp tác tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran giúp Nga có cơ sở tham gia thảo luận các giải pháp kỹ thuật.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-2710-vi-sao-nga-co-the-lam-trung-gian-giua-my-va-iran-post998283.html