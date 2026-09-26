[Video] Tiêu điểm 26/9: Biển Đen dậy sóng - Rủi ro với nguồn cung lương thực toàn cầu

Kazakhstan chính thức tuyên bố quốc tang sau khi 14 quân nhân thiệt mạng trong một tai nạn xảy ra khi lực lượng hải quân nước này đang tham gia cuộc huấn luyện trên biển Caspi. Vụ việc xảy ra ngày 24/9 tại khu vực Mangystau, miền tây Kazakhstan khi thời tiết bất ngờ xấu đi và gió mạnh khiến nhiều quân nhân bị cuốn xuống biển.