[Video] Tiêu điểm 26/9: Biển Đen dậy sóng - Rủi ro với nguồn cung lương thực toàn cầu
Căng thẳng trên Biển Đen đang đẩy những chuyến tàu chở ngũ cốc vào hành trình nhiều rủi ro, với sức ép có thể lan từ các cảng xuất khẩu tới bàn ăn của người dân cách xa hàng nghìn kilomet.
Giữa những bất đồng, nhu cầu duy trì xuất khẩu vẫn để ngỏ một cơ hội đối thoại nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và giữ cho dòng ngũ cốc tiếp tục lưu thông.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-269-bien-den-day-song-rui-ro-voi-nguon-cung-luong-thuc-toan-cau-post990778.html