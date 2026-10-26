[Video] Tiêu điểm 26/10: Sự phụ thuộc của Ukraine với vệ tinh Starlink

Câu chuyện bắt đầu từ một diễn biến bất ngờ trên chiến trường Ukraine vào giữa tháng 10/2026: hàng loạt thiết bị đầu cuối Internet vệ tinh Starlink và hệ thống quân sự Starshield bỗng nhiên bị giảm tốc độ, thậm chí ngắt kết nối khi phương tiện di chuyển nhanh. Động thái này khiến các hoạt động điều phối máy bay không người lái (UAV) và công tác chỉ huy tại tiền tuyến rơi vào cảnh chao đảo.

Khi các mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp tham gia định hình nhịp vận hành của toàn cầu, thế giới đang đối mặt với một lát cắt đầy suy ngẫm về sức mạnh của công nghệ số.