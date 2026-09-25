[Video] Tiêu điểm 25/9: Phép thử khả năng chống chịu đối với nền kinh tế Iran

Kinh tế Iran đang chịu sức ép mạnh khi GDP giảm, hoạt động dầu khí và công nghiệp suy yếu, trong khi lạm phát tăng cao và xuất khẩu dầu sụt giảm đáng kể.

Khả năng chống chịu của Iran được hình thành qua nhiều thập niên, dựa trên nguồn tài nguyên lớn, thị trường nội địa, năng lực sản xuất trong nước và kinh nghiệm thích ứng với các lệnh trừng phạt.

Vị trí địa lý, lịch sử và mạng lưới quan hệ với các đối tác như Trung Quốc, Nga và Ấn Độ giúp Iran duy trì những không gian kinh tế và chiến lược ngay cả khi bị hạn chế tiếp cận thị trường phương Tây.

Chiến tranh đang thử đồng thời nhiều lớp đệm của nền kinh tế Iran, từ nguồn thu dầu mỏ, ngoại tệ, sản xuất trong nước đến sức mua của người dân, qua đó đặt ra câu hỏi về giới hạn chống chịu của Tehran trong dài hạn.