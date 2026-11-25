Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/11 một lần nữa làm gia tăng căng thẳng thương mại toàn cầu khi đề xuất áp thuế quan mới đối với các đối tác thương mại lớn, trong đó có Trung Quốc. Động thái này cho thấy ông Trump không có ý định từ bỏ chính sách thương mại của mình, bất chấp những thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.