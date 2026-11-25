[Video] Tiêu điểm 25/11: Những thông điệp sau thượng đỉnh Mỹ - Nga - Trung
Lần đầu tiên trong lịch sử, lãnh đạo ba nước Mỹ, Nga và Trung Quốc tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh ba bên, bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2026 tại Thâm Quyến. Tuyên bố chung gồm bốn điểm sau cuộc gặp này cho thấy những lĩnh vực ba cường quốc có thể tìm tiếng nói chung, nhưng cũng bộc lộ giới hạn trong khả năng thu hẹp bất đồng.
Tuyên bố chung tập trung vào bốn lĩnh vực có lợi ích giao thoa, gồm cải cách Liên hợp quốc, nguồn cung năng lượng, quyền miễn trừ của quan chức nhà nước và giảm thiểu rủi ro hạt nhân. Hội nghị giúp mỗi nhà lãnh đạo củng cố thông điệp ngoại giao và vị thế quốc tế, nhưng chưa tạo ra bước đột phá về chính sách hay một cơ chế phối hợp lâu dài.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-tieu-diem-2511-nhung-thong-diep-sau-thuong-dinh-my-nga-trung-post1005073.html