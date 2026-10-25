[Video] Tiêu điểm 25/10: Chiến lược bảo vệ lãnh thổ của Lục quân Mỹ trong giai đoạn mới

Lục quân Mỹ trong khuôn khổ tác chiến định hướng How the Army Fights công bố vào tháng 10/2026 đã đặt trọng tâm mới vào việc bảo vệ hậu phương, chuỗi cung ứng và hệ thống giao thông trong nước là yếu tố sống còn để đảm bảo an toàn xuất phát.

Trước các mối đe dọa từ thiết bị bay không người lái (UAV) hay các sự cố chiến tranh mạng nhắm vào các cơ sở trọng yếu đã xảy ra trong thời gian qua, Washington đã đẩy mạnh phối hợp liên ngành thông qua Lực lượng Đặc nhiệm 401 để đối phó với tình hình mới.

Đồng thời, quân đội Mỹ cũng chú trọng rèn luyện cho binh sĩ khả năng tự chủ, duy trì cơ động và thực hiện nhiệm vụ ngay cả khi hệ thống thông tin liên lạc bị tê liệt, qua đó tăng cường khả năng thích ứng tối đa với môi trường chiến tranh trong kỷ nguyên số.