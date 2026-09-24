[Video] Tiêu Điểm 2409: Israel trong vòng xoáy của cuộc chiến tiêu hao

Quân đội Israel đang xuất hiện những dấu hiệu thiếu hụt về xe tăng, xe bọc thép, đạn dược và cả khả năng mua sắm trang bị mới, trong đó có thương vụ 12 trực thăng Apache gặp trở ngại về ngân sách.

Bài toán nhân lực ngày càng đáng chú ý khi lực lượng dự bị phải duy trì hoạt động trong thời gian dài, trong khi quân đội vẫn cần bổ sung nhân sự cho nhiều vị trí từ chiến đấu đến kỹ thuật và hậu cần.

Khả năng sửa chữa, sản xuất và bổ sung khí tài trở thành yếu tố quan trọng khi Israel đồng thời duy trì hoạt động quân sự tại nhiều khu vực, khiến nhu cầu về vũ khí và phương tiện liên tục ở mức cao.

Israel vẫn sở hữu lực lượng quân sự lớn, ngành công nghiệp quốc phòng phát triển và nguồn cung đáng kể từ Mỹ, nhưng chiến tranh kéo dài đang làm tăng chi phí duy trì sức mạnh và đặt ra bài toán về khả năng tái tạo nguồn lực.